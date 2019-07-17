استمرار توريد مكونات منظومة "إس-400" إلى تركيا

أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بوصول طائرتي شحن روسيتين جديدتين تحملان مكونات من منظومة "إس-400" إلى تركيا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "لا يزال توريد أنظمة "إس-400" مستمرا". وأضاف أن الطائرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة وصلتا إلى قاعدة "أكينجي" الجوية.

ووصلت إلى تركيا أمس الثلاثاء طائرات الشحن العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة.

وبدأ وصول أجزاء من منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا الجمعة الماضية.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في حديثه لوكالة "انترفاكس" الروسية بأن روسيا تخطط لتنفيذ العقد نهائيا حول توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا قبل نهاية عام 2019.

المصدر: إنترفاكس