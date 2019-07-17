بوتين يهنئ فون دير لاين بعد تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية

هنأ اليوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، أورسولا فون دير لاين، بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار تعيينها بهذا المنصب الرفيع.

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وأعرب بوتين في برقية تهنئة أرسلها لفون دير لاين عن ثقته في أن الحنكة السياسية للرئيسة الجديدة "ستساهم في العمل البناء للمفوضية الأوروبية في السنوات الخمس القادمة".

وأبدى الرئيس الروسي أمله في أن انتخاب الرئيسة الجديدة "سيسهم في بناء شراكة مفيدة بين موسكو والاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن بلاده جاهزة لحوار بناء مع بروكسل على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

يذكر أن البرلمان الأوروبي صدق يوم أمس على تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية بعد أن صوت 383 نائبا في البرلمان لها، مقابل 327 صوتا ضدها، فيما كانت المرشحة بحاجة إلى ما لا يقل عن 374 صوتا للحصول على هذا المنصب.

ومن المتوقع أن تتولى فون دير لاين منصبها، يوم 1 نوفمبر المقبل، وستخلف في هذا المنصب جان كلود يونكر الذي ترأس المفوضية الأوروبية منذ عام 2014.

المصدر: وكالات