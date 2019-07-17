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إيران ترفض التفاوض حول قدرتها الصاروخية!

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إيران ترفض التفاوض حول قدرتها الصاروخية!
Reuters Jamejamonline/Ebrahim Norouzi
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أكدت الرئاسة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تتفاوض على منظوماتها الدفاعية، وأن قدراتها الدفاعية خط أحمر.

وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، إن "رفع العقوبات عن طهران سيكون فرصة أمام الأمريكيين"، مضيفا أن تصريحات الإدارة الأمريكية متناقضة.

وأوضح أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفعها العقوبات سيتيح لها فرصة لأن تكون جزءا من الدول 5+1.

هذا وحذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، من أن طهران ستواصل حتما الحد من تعهداتها بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه في 2015.

وقال خامنئي: "هذه ليست سوى البداية في الحد من تعهداتنا، وهذه الآلية ستتواصل حتما"، متهما "الأوروبيين بعدم الإيفاء بأي من تعهداتهم".

المصدر: RT

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