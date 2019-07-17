حاكم ريو دي جانيرو: ما تفعله إسرائيل مع حزب الله سنطبقه هنا

شبه ويلسون ويتزل، حاكم ريو دي جانيرو، عصابات المخدرات في مدينته بـ"حزب الله" اللبناني، محذرا من أن الشرطة سترد بنفس طريقة إسرائيل من حيث عدم إظهار أي تساهل مع "الإرهابيين".

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وقال ويتزل في معرض دفاعه عن استراتيجيته الأمنية المتشددة للصحفيين: "ما هو الشيء الذي يفعلونه ويختلف عن حزب الله؟ لا شيء"..."هل سنكون متسامحين مع حزب الله عندما يستخدم الصواريخ والقنابل ضد سكان إسرائيل؟ لا .. ما تقوم به إسرائيل سنقوم به في ريو دي جانيرو. لن نتساهل مع أي شخص يحمل سلاحا"، مضيفا "أنت لا تريد أن تموت؟ حسنا لا تخرج إلى الشارع بمسدس".

ولفت ويتزل إلى أن المجرمين في الأحياء العشوائية في ريو دي جانيرو "اغتصبوا الأطفال وقتلوا الأبرياء واستخدموا هذه المناطق لبيع المخدرات".

ويعود انتخاب ويتزل، القاضي الفدرالي السابق، حاكما لريو دي جانيرو بسبب دعمه للسياسات الصارمة ضد الجريمة التي ينتهجها الرئيس اليميني جايير بولسونارو.

ومنذ توليه منصبه شهدت عمليات القتل التي يقوم بها رجال الشرطة لمشتبه بهم زيادة حادة، حيث قتل 731 شخصا في "تدخلات للشرطة" في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أي بزيادة 19.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وفق أحدث البيانات الرسمية.

المصدر: دايلي ميل