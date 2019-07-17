فرنسا تسمح للمثليين بالتبرع بالدم بشرط!

أكدت وزارة الصحة الفرنسية، الأربعاء، أن فترة الامتناع عن ممارسة الجنس التي كانت مفروضة على المثليين الذكور قبل السماح لهم بالتبرع بالدم تقلصت من سنة واحدة إلى 4 أشهر.

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وسيسمح للمثليين الذكور بالتبرع بالدم وفقا للشرط الجديد ابتداء من الأول من فبراير 2020.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا الإجراء هو "خطوة أولى" ستسمح بتطبيق شروط متساوية للمتبرعين المثليين وغيرهم من ذوي الميول الجنسية الأخرى "في آفاق 2022".

وأضاف البيان أن توحيد شروط التبرع لجميع المواطنين، بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية يأخذ في عين الاعتبار سلامة مستقبلي دماء المتبرعين، وعليه فإن تطبيق هذه الشروط يحتاج إلى تقييم المخاطر "بكل شفافية".

وحدد مرسوم رئاسي صادر سنة 2016 فترة امتناع المثليين عن ممارسة الجنس قبل تبرعهم بالدم بسنة واحدة، وهو ما أثار وقتها استنكار الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين التي رأت أن القرار فيه تمييز ضدهم.

وكان تبرع المثليين الذكور بالدم محظورا تماما في البلد منذ 1983 وإلى غاية سنة 2016 بسبب "احتمال" انتقال مرض الإيدز.

المصدر: "لوفيغارو"