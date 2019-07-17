أعلن قصر الإليزيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أن وزيرة النقل، إليزابيث بورني، ستتولى حقيبة البيئة، في أعقاب استقالة وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دوروجي.

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وستحتفظ بورني البالغة من العمر 58 عاما بوزارة النقل، في خطوة وصفتها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنها "شرف كبير".

وقالت: "إن الثقة التي منحني إياها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء شرف عظيم. وأنا عاقدة العزم على مواصلة هذا الكفاح الأساسي الذي هو الانتقال البيئي والتضامن".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قدم دوروجي استقالته من منصبه، بعد أيام من جدل أثاره تقرير كشف عن استضافته حفلات عشاء فاخرة عندما كان رئيسا للجمعية الوطنية الفرنسية.

وكتب دوروجي، على موقع صفحته في موقع "فيسبوك"، أنه رفع دعوى قضائية بالتشهير ضد موقع "ميديا بارت" الإخباري الاستقصائي.

COMMUNIQUÉ | @Elisabeth_Borne est nommée Ministre de la Transition écologique et solidaire.https://t.co/iggW2L2T6W — Élysée (@Elysee) July 16, 2019

وكان هذا الموقع قد أفاد بأن دوروجي وزوجته استضافا حفلات عشاء شديدة البذخ أغلبها لأصدقاء، في مقر إقامتهما الرسمي بباريس، وذلك في الفترة التي تولى فيها دوروجي رئاسة البرلمان، من يونيو 2017 إلى أكتوبر 2018.

ونشر الموقع صورا لأطباق من لجمبري الضخمة وزجاجات من النبيذ الفاخر، التي يتخطى سعرها 500 يورو للزجاجة، في إحدى حفلات العشاء التي استضافها دوروجي، ما أثار الاستياء وأطلق دعوات له للاستقالة.

La confiance que m'accordent le Président de la République et le Premier ministre est un immense honneur. Déterminée à poursuivre ce combat essentiel qu'est la transition écologique et solidaire. Au travail dès demain, avec @brunepoirson et @EmmWargon ! @Min_Ecologie — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) July 16, 2019

المصدر: LE FIGARO