تطورات جديدة في قضية البريطانية الإيرانية المحتجزة

نقلت البريطانية الإيرانية، نازانين زغاري-راتكليف، المسجونة في إيران من السجن إلى الجناح النفسي التابع لأحد المستشفيات، حسب ما أعلنته الحملة التي تطالب بالإفراج عنها.

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وقالت الحملة التي يديرها زوجها ريتشارد راتكليف في بيان إن "نازانين زغاري-راتكليف، وهي مديرة مشروع مع مؤسسة تومسون رويترز، نقلت من سجن إيفين في طهران إلى الجناح النفسي في مستشفى الإمام الخميني في العاصمة".

وذكرت الحملة أن والد نازانين زار المستشفى يوم الثلاثاء وأكد أنها محتجزة هناك تحت رقابة الحرس الثوري، وأضافت أنه مُنع من رؤيتها، رغم أنه انتظر عدة ساعات، وقالت: "هذا أمر غير اعتيادي، هي الآن معزولة عن أسرتها وعن أي ممثل قانوني، إنها تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني لأكثر من 36 ساعة".

وكانت نازانين زغاري-راتكليف، قد اعتقلت في أبريل 2016 في مطار بطهران أثناء محاولة عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها التي تبلغ من العمر عامين، عقب زيارة لأسرتها.

وأدينت نازانين بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران، وهي تهمة تنفيها أسرتها ومؤسسة تومسون رويترز الخيرية، المستقلة عن شركة تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء.

المصدر: رويترز