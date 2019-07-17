قيود واشنطن الصارمة على الإيرانيين.. 3 مقرات ومن وإلى المطار

فرضت واشنطن قيودا صارمة على حركة أكثر من 10 من الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم الذين يعيشون بنيويورك، وفقا لمذكرة دبلوماسية أمريكية أرسلت إلى البعثة الإيرانية بالأمم المتحدة.

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وأفادت المذكرة الدبلوماسية التي تحمل تاريخ 12 يوليو، بأن قواعد التنقل، المفتوحة المدة، تسري على "جميع أعضاء البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة وأفراد أسرهم المباشرين وممثلي الحكومة الإيرانية لدى الأمم المتحدة"​​​.

وأضافت أن السفر لأي جهة أخرى سيستلزم الحصول على إذن من مكتب البعثات الخارجية التابع لوزارة الخارجية، وأن الطلبات ينبغي أن تقدم قبلها بخمسة أيام على الأقل، كما تُلزم البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بتقديم لائحة بأماكن السكن والإقامة للموافقة عليها.

وسيخضع الدبلوماسيون الإيرانيون لنفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي وصل يوم الأحد وسط توترات متزايدة بين البلدين.

وسيتاح لهم فقط التنقل بين الأمم المتحدة ومقر بعثة طهران في المنظمة الدولية ومقر سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون كيندي. ولم يتضح بعد سبب ذلك.

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت قيودا على حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لنيويورك الأسبوع الحالي، الأمر الذي أثار قلقا دوليا.

المصدر: وكالات