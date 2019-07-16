اعتقال رئيس بيرو الأسبق في الولايات المتحدة

أعلنت النيابة العامة البيروفية عن اعتقال رئيس البلاد الأسبق، أليخاندرو توليدو، في الولايات المتحدة، علما بأن سلطات بيرو أصدرت مذكرة اعتقال بحقه وطلبت تسليمه لها.

وأضافت النيابة العامة أن بوليدو من المقرر أن يمثل أمام العدالة الأمريكية لأول مرة قريبا، في إطار عملية تهدف إلى ترحيله للوطن.

يذكر أن أليخاندرو توليدو كان رئيسا لبيرو في الفترة من 2001 إلى 2006، وهو مطلوب للعدالة في بيرو بتهمة الحصول على مبلغ 20 مليون دولار بطريقة غير شرعية من شركة "أوديبريخت" البرازيلية.

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وتوجهت بيرو إلى الولايات المتحدة بطلب تسليم الرئيس الأسبق قبل عام واحد، فيما ينفي توليدو ارتكابه أي جرم.

وفتحت السلطات البيروفية تحقيقات مع عدة رؤساء سابقين في قضايا فساد متعلقة بشركة "أوديبريخت". وتم اعتقال الرئيس السابق، بيدرو بابلو كوتشينسكي، وانتحر الرئيس الأسبق، ألان غارسيا، أثناء محاولة اعتقاله.

المصدر: "رويترز"