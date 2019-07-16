المرشح لحقيبة الدفاع الأمريكية: لا نريد حربا مع إيران وعلينا العودة إلى الدبلوماسية

أكد المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن على الولايات المتحدة إيجاد حلول دبلوماسية لخلافاتها مع إيران من أجل تفادي الحرب معها، موضحا أن بلاده تتواصل معها عبر الحلفاء.

وقال إسبر، خلال جلسة استماع للنظر في ترشيحه في لجنة الشؤون المسلحة في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي: "أتفق مع أننا لا نريد حربا مع إيران، ولا نسعى إلى حرب معها. يجب علينا العودة إلى قناة الدبلوماسية".

وأضاف إسبر أنه ليس على علم بوجود أي اتصالات مباشرة للولايات المتحدة مع إيران، لكنه أوضح أن بلاده "تتواصل معهم (مع الإيرانيين) عبر حلفائها"، وتابع: "نوجه رسائل حول الإجراءات التي نريد اتخاذها ولأي سبب نفعل ذلك".

وبين المرشح لحقيبة الدفاع الأمريكية أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تخطط لإبلاغ الكونغرس بخطة العمل مع الدول الأخرى على ضمان أمن الملاحة في منطقة الخليج وحولها، مضيفا أن هذه الخطة، المعنونة باسم "عملية الحارس"، تهدف إلى ردع إيران عن عرقلة حركة السفن ومنع حدوث أي "إساءات في تقديراتها".

وأعلن البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن ترامب قرر ترشيح إسبر، الذي تولى خلال الشهر الماضي منصب وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، رسميا لشغل هذه الحقيبة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترا مستمرا وسط مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين الجانبين.

المصدر: وكالات