موقع إسرائيلي يزعم كشف هوية "مهندس الصواريخ الدقيقة" لدى حزب الله

زعم موقع "i24news" الإسرائيلي، أن عضوا في سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، هو المهندس المسؤول عن مشروع صواريخ "حزب الله" الدقيقة في لبنان.

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وقال الموقع إن "ماجد نابد (54 عاما)، يعمل مؤخرا على خط طهران-بيروت"، لافتا إلى أنه "مسؤول عن 3 مواقع في بيروت وفي جنوب لبنان وفي البقاع، ويقوم أيضا بزيارة اليمن التي أصبحت مختبرا للصواريخ الدقيقة لحزب الله وإيران".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث العام الماضي عن 3 مواقع "سرية" تابعة لـ "حزب الله" "قرب مطار بيروت"، تسعى بدعم إيراني إلى "تحويل المقذوفات غير الدقيقة إلى صواريخ دقيقة يمكن توجيهها على أهداف في عمق إسرائيل بمستوى دقة 10 أمتار"، وفق تعبيره.

في المقابل، أكد الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قدرة الحزب على استهداف إسرائيل بأكملها حتى إيلات، وإعادتها إلى العصر الحجري حال نشوب حرب بينهما، لافتا يوم الجمعة الماضي إلى أن "شمال فلسطين والخط الساحلي في الكيان الغاصب من نتانيا إلى أشدود (من 60 إلى 70 كلم بعمق 20 كلم) تحت مرمى نيراننا"، وأضاف أن "نوعا من الصواريخ يتكفل بالشمال وبعض الصواريخ تصل إلى أماكن أخرى... فهل يستطيع الكيان أن يصمد؟".

المصدر: "i24news"