واشنطن تدرج قياديا بجماعة تابعة لتنظيم "القاعدة" في مالي على "قائمة الإرهاب"

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أضافت عضوا بارزا في فرع "تنظيم القاعدة" في مالي إلى "قائمة الإرهاب العالمي".

ووجهت واشنطن لـ "با أغ موسى" القيادي بجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، تهمة المشاركة في هجمات لزعزعة الاستقرار في مالي غرب إفريقيا.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، إنها صنفت "با أغ موسى" كـ"إرهابي عالمي" وأدرجته على قائمة بالأشخاص الذين ينبغي تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وأفاد سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة في بيان، أن الوزارة تستهدف قيادة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" فرع "تنظيم القاعدة" في مالي، لدورها المزعزع للاستقرار من خلال شن هجمات في أنحاء البلاد.

وأضاف أن "با أغ موسى" ونظرا لكونه قياديا في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، يساهم بشكل مباشر في العنف والاضطرابات التي تؤججها القاعدة.

المصدر: "رويترز"