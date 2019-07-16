خامنئي: إيران ستواصل حتما الحد من تعهداتها بشأن برنامجها النووي

حذر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، يوم الثلاثاء، من أن طهران ستواصل حتما الحد من تعهداتها بموجب الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه في 2015.

وقال خامنئي: "هذه ليست سوى البداية في الحد من تعهداتنا، وهذه الآلية ستتواصل حتما"، متهما "الأوروبيين بعدم الإيفاء بأي من تعهداتهم"، وفق مقتطفات من خطاب بثها التلفزيون الرسمي.

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وأشار المرشد الأعلى الإيراني إلى أن القضايا العالقة بين بلاده والأوروبيين، والسبب وراء بقاء المشاكل على حالها هو "تكبرهم".

وردا على القرار الأمريكي بالانسحاب بشكل أحادي في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم في فيينا في 14 يوليو 2015، بدأت إيران تتجاوز تدريجيا منذ مايو 2019 التزاماتها لإرغام شركائها على التصرف لإنقاذ الاتفاق.

وينص الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع الدول العظمى الست (روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بعد سنوات من الجهود، على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية المفروضة عليها، إلا أن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران بعد انسحاب واشنطن يهدد الاتفاق ويحرم إيران من المنافع الاقتصادية المتوقعة منه.

ومنذ أشهر عدة، تطلب إيران من الدول التي لا تزال أطرافا في الاتفاق لا سيما من الدول الأوروبية الثلاث، مساعدتها في الالتفاف على العقوبات للتمكن خصوصا من بيع نفطها وإخراج نظامها المالي من العزلة المفروضة عليه جراء العقوبات، لكن هذه الدول أثبتت حتى الساعة بحسب طهران أنها غير قادرة على تلبية المطالب الإيرانية، وتتهمها طهران بألا نية لديها للوفاء بوعودها.

المصدر: "أ ف ب"