طهران: مخزوننا من اليورانيوم كاف وقد يتغير وفقا للمنطق السياسي

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن تخصيب اليورانيوم في الوقت الحالي لن يتجاوز نسبة 4.5%، مؤكدا أن مستوى وحجم التخصيب قد يتغير وفقا للمنطق السياسي.

وأوضح المتحدث أن إيران لا تحتاج في الوقت الراهن إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.

وأكد كمالوندي أن إيران تمتلك مخزونا كافيا من اليورانيوم المخصب لوقود مفاعل طهران للأبحاث.

وأعلنت إيران، بداية الشهر الجاري، أنها سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم، مهددة بالتخلي عن التزامات أخرى في الاتفاق النووي، وأمهلت الاتحاد الأوروبي 60 يوما، للوفاء بتعهداته بموجب الصفقة، وإيجاد آلية للتبادل التجاري في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة ضد طهران.

المصدر: RT