ترامب يفتتح حملته الانتخابية باجتذاب أصوات النساء

تبدأ حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانتخابية اليوم الثلاثاء باجتذاب أصوات النساء التي دأبت بشكل مستمر على انتقاد رئاسته.

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وستطلق لارا ترامب، زوجة ابن ترامب، التحالف "نساء من أجل ترامب"، الذي يهدف إلى تجنيد وتنشيط النساء في تأييد ترشح الرئيس الجمهوري لولاية ثانية في نوفمبر 2020.

ويبدأ الحدث في كينج أوف بروسيا في بنسلفانيا، وهي منطقة راقية من الضواحي الشمالية لفيلادلفيا وتعد من الأماكن التي يحتاج إليها ترامب لضمان بقائه في البيت الأبيض لفترة ولاية جديدة تمتد 4 سنوات.

ولعبت نساء الضواحي دورا مهما في توجيه موجة الانتصارات للديمقراطيين في انتخابات مجلس النواب في 2018، مما أفقد الجمهوريين أغلبيتهم في المجلس، كما وجهن توبيخا لترامب.

ومن المتوقع أن يروج منظمو تحالف "نساء من أجل ترامب" لأسلوب إدارة الرئيس للاقتصاد، مشيرين إلى تراجع معدل البطالة بين النساء في الفترة الأخيرة إلى أدنى مستوياته منذ 1953، وإلى أن 57 بالمئة من 5.6 مليون وظيفة جديدة أضيفت منذ تولي ترامب السلطة ذهبت للنساء.

المصدر: رويترز