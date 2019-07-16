رئيس دولة إفريقية سابق يقول إن حياته في خطر!

قال رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، إنه تلقى تهديدا بالقتل بعد شهادته في تحقيق بشأن الفساد.

وأضاف زوما في التحقيق، أمس الاثنين، أنه كان ضحية مكيدة للتخلص منه، وأن أجهزة مخابرات أجنبية وحكومة الفصل العنصري في التسعينيات ربما تقف وراء المؤامرة.

ومثل زوما أمام التحقيق مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، وقال إن مساعده الشخصي تلقى مكالمة هاتفية في ساعة متأخرة، ليل الاثنين، من متصل مجهول هدد بقتل زوما وأبنائه.

ولم يصدر تعليق فوري عن الشرطة بخصوص هذه الأنباء.

وأطاح حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بزوما في فبراير 2018، وتولى سيريل رامابوسا الرئاسة خلفا له. وينفي زوما ارتكابه أي مخالفة خلال فترة رئاسته التي امتدت 9 سنوات.

ويتحرى التحقيق مزاعم بأن زوما سمح لثلاثة من أصدقائه بنهب موارد الدولة والتأثير في اختيار مسؤولين لمناصب كبيرة بالحكومة.

المصدر: "رويترز"