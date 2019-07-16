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"رويترز": قراصنة يحتجزون 10 بحارة أتراك عند سواحل نيجيريا

أخبار العالم

Reuters Afolabi Sotunde
الساحل النيجيري- أرشيف
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أعلنت شركة "كاديوغلو دينيشيليك" للشحن، أن قراصنة مسلحين احتجزوا، اليوم الثلاثاء، 10 بحارة أتراك عند الساحل النيجيري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأكدت الشركة أن البحارة  الـ9 الباقين من طاقم سفينة الشحن "باكسوي 1" التي تحمل العلم التركي، موجودون بأمان على متن السفينة.

وذكرت الشركة أن السفينة تعرضت لهجوم في خليج غينيا، حيث كانت تبحر فارغة من الكاميرون باتجاه ساحل العاج (كوت ديفوار)، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

المصدر: "رويترز"

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