أكثر من 17 ألف حاج إيراني يصلون إلى السعودية

بلغ عدد الحجاج الإيرانيين الذين وصلوا إلى السعودية لأداء فريضة الحج، قرابة 17 ألف حاجا منذ 8 يوليو الماضي.

إقرأ المزيد

وأعلن كامران أكبري، مسؤول نقل الحجاج في منظمة الحج والزيارة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الرحلات المغادرة إلى مطار المدينة المنورة يبلغ حاليا 16 رحلة يوميا، تقلع من مطارات طهران، مشهد، ساري، أصفهان، بيرجند وكركان، موضحا أن عدد المطارات الإيرانية التي تشارك في نقل الحجاج يبلغ 19 مطارا في جميع أنحاء البلاد.

وتوصلت إيران إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية هذا العام يقضي بزيادة حصة الزوار الإيرانيين بمقدار 2000 زائر، وبالتالي سيرتفع العدد من 86 ألفا و500 إلى 88 ألفا و500 زائر.

وفي سياق مرتبط، أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، عن إنشاء مستشفى مجهز في مكة المكرمة، بالإضافة إلى مستوصفات في أكثر من 75 فندقا يتواجد فيها الحجاج الإيرانيون.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، دعا في وقت سابق، المسؤولين عن الحج إلى التعامل بأسلوب مناسب مع الحجاج.

المصدر: فارس