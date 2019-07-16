بريطانيا لن تسلم أسانج لبلد يمكن أن يعدمه!

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والأمريكيتين، آلان دانكان، خلال زيارة إلى الإكوادور على أن مؤسس "ويكيليكس" الأسترالي، جوليان أسانج، لن يسلم إلى بلد يمكن أن يعدمه.

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وقال دانكان أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي عقده في كيتو(عاصمة الإكوادور) إن هذا "شرط أساسي للاتفاق الذي توصلنا إليه، بألا نسمح بأن يسلم إلى بلد يمكن فيه أن يحكم عليه بالإعدام. وتبقى هذه الضمانة قوية".

وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتجسس وتطالب بتسليمه إليها. وستعقد المحكمة البريطانية في أواخر فبراير 2020 جلسة للنظر في هذا الطلب.

وتأخذ عليه الولايات المتحدة أنه عرض للخطر بعضا من مصادرها عندما نشر في 2010 عبر "ويكيليكس" 250 برقية دبلوماسية وحوالى 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان.

وتتهمه أيضا بـ"التآمر" مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ، التي تقف وراء هذا التسريب غير المسبوق.

ولجأ أسانج الأسترالي الجنسية في عام 2012 إلى سفارة الإكوادور بلندن وظل فيها لغاية 11 أبريل الماضي، حين اعتقلته الشرطة البريطانية داخل السفارة، بعد سحب كيتو حق اللجوء منه.

ووضع على الفور في الاعتقال، ثم حكم عليه بالسجن 50 أسبوعا في الأول من مايو الماضي لانتهاكه شروط إطلاق سراحه المؤقت في لندن عام 2012.

وأكدت الحكومة الإكوادورية أنها تلقت ضمانات خطية من لندن، عندما سحبت حق اللجوء من هذا الأسترالي، بأنه لن يسلم إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو عقوبة الإعدام.

المصدر: أ ف ب