 
مباشر

مقتل 12 شخصا جراء انقلاب حافلة جنوب إيران

أخبار العالم

مقتل 12 شخصا جراء انقلاب حافلة جنوب إيران
فارس
مقتل 12 بانقلاب حافلة في أصفهان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4oh

قتل 12 شخصا وأصيب 9 آخرون إثر سقوط حافلة ركاب صغيرة في واد بمحافظة أصفهان، جنوب إيران.

وأعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، اليوم الثلاثاء، أن الحادث وقع قرابة الساعة العشرة صباحا بالتوقيت المحلي، وأنه تم إرسال 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وأفاد خالدي باحتمال ارتفاع عدد الوفيات، مشيرا إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج اللازم.

وفي هذا السياق، وصف مسؤول العلاقات العامة بمركز الحوادث والطوارئ الطبية  بمحافظة أصفهان حالة ثلاثة من المصابين بالحرجة، لافتا إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفى "9 دي" في مدينة خميني شهر في محافظة أصفهان.

المصدر: فارس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة