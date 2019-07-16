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وسائل إعلام: مصرع 12 شخصا على الأقل جراء انهيار مبنى في مومباي بالهند

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وسائل إعلام: مصرع 12 شخصا على الأقل جراء انهيار مبنى في مومباي بالهند
Reuters Francis Mascarenhas
الهند، أرشيف
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أفادت مجلة "India Today" بأن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، فيما لا يزال عشرات آخرون تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق بمدينة مومباي الهندية.

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وقع الحادث ظهر اليوم، في منطقة دونغري بالمدينة. ولا تزال عمليات البحث في مكان الحادث مستمرة. وفي الوقت ذاته تقوم قوات الأمن بتحديد سبب الانهيار.

وحتى الآن تمكن رجال الإنقاذ من انتشال 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، من تحت الأنقاض. ويعبر رجال الإنقاذ عن مخاوفهم من تزايد عدد الضحايا بشكل كبير.

المصدر: نوفوستي

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