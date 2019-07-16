قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي اليوم الثلاثاء، إن احتجاز ناقلة النفط الإيراني قرصنة بحرية بريطانية، مؤكدا أن الحادثة لن تمر بدون رد من طهران.

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وأضاف خامنئي خلال لقائه أئمة الجمعة في طهران، "طهران سترد على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط عندما تتاح الفرصة وفي المكان المناسب".

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني أكد خامنئي مواصلة بلاده تقليص التزامها في الاتفاق النووي، "إيران ستواصل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، إيران نفذت جميع التزاماتها في الاتفاق النووي، بينما انتهك الأوروبيون أحد عشر التزاما في الاتفاق .. لن نضعف أمام الضغوط الأوروبية والأمريكية".

المصدر: RT