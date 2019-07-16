ظريف: هناك متعطشون في الإدارة الأمريكية للحرب مع إيران

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "لا يريد الحرب لكن في إدارته هناك من يتعطشون بجنون للحرب مع إيران".

وجدد ظريف التأكيد على أنه "في حال شن حرب على إيران لن تبقى أي دولة في المنطقة في مأمن"، داعيا الجميع لتجنب الحرب.

وأوضح وزير الخارجية في تصريح لقناة "BBC"، أن إيران وأمريكا ليستا على حافة مواجهة عسكرية لكن فرض العقوبات هو بمثابة حرب تستهدف المدنيين، متهما واشنطن بـ"اللعب بالنار".

وقال: "إذا أرادت أمريكا أن تفاوضنا على صواريخنا الباليستية علينا أن نتحدث أولا عن الأسلحة التي تبيعها لدول المنطقة"، مؤكدا أن إيران لن تتفاوض مجددا على الاتفاق النووي.

وتعليقا على رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم، قال ظريف إن هذه الخطوة هي الحل للرد على عدم التزام الطرف المقابل بالاتفاق، مضيفا: "صبرنا عاما كاملا قبل اتخاذ هذا القرار".

المصدر: RT + وكالات