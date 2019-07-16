قال إسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، إنه لا حل في المنطقة سوى بالتزام أوروبا بالاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وأضاف جهانغيري في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "على الأوروبيين أن يدعوا أمريكا لرفع العقوبات عن إيران بدلا من أن يطالبوا طهران بالعودة إلى الاتفاق النووي".

وجدد جهانغيري دعوة طهران للاتحاد الأوروبي لتنفيذ جميع التزاماته في الاتفاق النووي إذا أراد الحفاظ عليه.

وأوضح أن عودة طهران عن تقليص التزاماتها النووية منوط بتنفيذ أوروبا التزاماتها في الاتفاق، مشيرا إلى أن عودة بلاده إلى الاتفاق وتنفيذ التزاماتها سيكون أمرا سهلا.

المصدر: RT