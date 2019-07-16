جنرال ألماني متقاعد يزعم أن روسيا تستعد لحرب إقليمية مع أوروبا

اعتبر الجنرال الألماني المتقاعد، النائب السابق للأمين العام لحلف الناتو، هاينريش براوس، أن ما يدفع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتكثيف نشاطه، هو مواصلة روسيا التسلح بصواريخ "محظورة".

وفقا لما نقلته صحيفة "دي فيلت" فإن هاينريش، زعم أنه "في الوقت، الذي تنشغل فيه دول الاتحاد الأوروبي بالتغيرات المناخية، وأزمة الهجرة، تستعد روسيا لحروب إقليمية في أوروبا، مهددة باستخدام الأسلحة النووية".

وادعى براوس أن "روسيا تبحث عن صدام مع الدول الغربية، وتسعى لتدمير النظام العالمي، وتقويض تماسك أعضاء الناتو".

وبحسب تحليلات براوس فإن روسيا تدرك أنها لن تخرج منتصرة إذا دخلت في صدام مع حلف شمال الأطلسي، وزعم أن ذلك قد يجعلها توجه "ضربات مباغتة" مدعومة بتهديدات باستخدام السلاح النووي.

وقال الجنرال الألماني المتقاعد إنه بعد هذه التطورات التي زعمها فإن الدول الأوروبية ستجد نفسها أمام خيارين، "الأول الدخول في حرب واسعة النطاق وإحداث تغيير جذري، والخيار الثاني هو الحفاظ على الوضع ما قبل الصدام لصالح روسيا"، مع احتمال أن تبدأ موسكو "هجوما محدودا يستهدف البلطيق، وبولندا، وأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي