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باكستان تفتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق دام شهور

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باكستان تفتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق دام شهور
AFP
مطار - إسلام آباد - أرشيف
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أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستاني أن السلطات فتحت اعتبارا من اليوم الثلاثاء مجالها الجوي أمام جميع الرحلات التجارية.

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وقالت هيئة الطيران المدني المحلية في بيان:"المجال الجوي الباكستاني مفتوح الآن لجميع رحلات الطيران المدني، بالاتفاق مع خدمة النقل الجوي"​​​.

هذا وكانت هيئة الطيران المدني الباكستاني قد أغلقت المجال الجوى للبلاد أمام الرحلات الجوية التجارية، في شهر مارس الماضي بعد أن أعلن الجيش الباكستاني عن إسقاط طائرتين عسكريتين هنديتين انتهكتا المجال الجوى للبلاد في منطقة كشمير المتنازع عليها.

ودفع التصعيد الحاد بين الهند وباكستان بهذه الأخيرة إلى إغلاق مجالها الجوي، ما دفع بالعديد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها إلى مطارات الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

المصدر: وكالات 

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