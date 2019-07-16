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نتنياهو للأوروبيين: لن تدركوا مخاطر اتفاق إيران النووي حتى تسقط عليكم صواريخهم

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نتنياهو للأوروبيين: لن تدركوا مخاطر اتفاق إيران النووي حتى تسقط عليكم صواريخهم
Reuters
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انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهود الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي، منوها بأن البعض في الاتحاد لن يدركوا المخاطر حتى تسقط الصواريخ الإيرانية على أراضيهم.

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ونشر نتنياهو مقطع فيديو على حسابه في "تويتر" يقول فيه، "يبدو أن هناك في أوروبا أولئك الذين لن يستيقظوا حتى تسقط الصواريخ النووية الإيرانية على الأراضي الأوروبية، وعندها يكون الأوان قد فات".

وتزامنت تصريحات نتنياهو مع إجراء وزراء خارجية أوروبيين محادثات يوم الاثنين بشأن الاتفاق النووي، بعد تسجيل انتهاكات له من جانب طهران، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم فوق سقف 3.67% الذي حدده الاتفاق.

ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس الأحد سلطات طهران إلى التراجع عن قرارها بزيادة نسبة التخصيب.

المصدر: وكالات 

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