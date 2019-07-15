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انفجار في مستودع للصناعات العسكرية في إسرائيل (فيديو)

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انفجار في مستودع للصناعات العسكرية في إسرائيل (فيديو)
arab48
صورة من الحريق
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وقع انفجار، صباح اليوم الاثنين، في مستودع للصناعات العسكرية تابع للجيش الإسرائيلي، في منطقة هرتزليا، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير عملت طواقم الإطفاء على إخماده ومنع انتشاره.

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ووفقا لإحدى هيئات الطوارئ في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، فإن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، من دون الإفادة بوقوع إصابات.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن خللا في مستودع لتخزين قنابل الدخان، أدى إلى حدوث انفجار أعقبه حريق كبير، ورجحت التقديرات الأولية أن يكون الانفجار وقع نتيجة لعطل تقني تسبب بانبعاث دخان.

وذكرت وسائل الإعلام أن التحقيقات بالحادث بدأت، لمعرفة ملابساته.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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