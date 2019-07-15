 باريس: طهران اعتقلت مواطنة فرنسية إيرانية دون منح توضيحات

أعلنت باريس أن طهران اعتقلت حاملة الجنسية الفرنسية الإيرانية المزدوجة، الأكاديمية فريبة أدلحة، دون تقديم توضيحات لفرنسا، ونقلت وسائل إعلام أن القضية تتعلق بالتجسس.

وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، بهذا الصدد على لسان المتحدة باسم الوزارة، أنييس فن در مول: "اتخذت السلطات الفرنسية، في هذا السياق المعقد، خطوات تجاه السلطات الإيرانية للحصول على معلومات منها بخصوص قضية أدلحة وظروف اعتقالها، وطلبت منح الوصول القنصلي إليها".

وتابعت الخارجية الفرنسية: "هذه الطلبات لم تلق حتى الآن أي رد مرض. وتدعو فرنسا السلطات الإيرانية إلى تسليط الضوء على قضية السيدة أدلحة وتجدد طلباتها وخاصة فيما يخص منح الوصول القنصلي دون أي مماطلة".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن أدلحة، الأكاديمية المختصة في علم الإنسان والباحثة في معهد الدراسات السياسية بباريس، اعتقلت للاشتباه بالتجسس.

ويأتي هذا التطور تزامنا مع تزايد الخلافات بين إيران من جهة وكل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى، بسبب الأزمة التي يعيشها الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وتتهم إيران الدول الأوروبية الـ 3 بأنها لا توفي بتعهداتها في إطار الاتفاق لإنقاذ الوضع بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، في 8 مايو 2018.

المصدر: وكالات