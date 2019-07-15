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طهران: ننتظر "خطوات عملية" من الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي

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طهران: ننتظر
Reuters Morteza Nikoubazl
علم إيران
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تأمل وزارة الخارجية الإيرانية في أن يتمكن اجتماع بروكسل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرارات وخطوات عملية مؤثرة ومسؤولة في إطار تطبيق الاتفاق النووي.

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وقالت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إن "مطالبة طهران بالعودة عن إجراءاتها النووية، من دون إثبات وجود إرادة سياسية وقدرة عملية لدى الجانب الأوروبي في تنفيذ التزاماته، هي تطلعات غير واقعية وتعارض أهداف ونص الاتفاق النووي".

ولفتت إلى أن الحكومة الإيرانية تدرس بدقة، مواقف وبيانات الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، وتدرس مدى توافقها مع التزامات هذه الدول في الاتفاق النووي واللجنة المشتركة للاتفاق.

وختمت الخارجية الإيرانية بالتأكيد أن "إيران ستكون ملتزمة بالاتفاق النووي بالمقدار الذي يلتزم به الجانب الأوروبي".

ويجتمع اليوم وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل، في محاولة لإيجاد صيغة لإنقاذ الاتفاق النووي، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أوروبا لإظهار موقف أوروبي موحد تجاه ملف إيران النووي، فيما أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن "النافذة ضيقة" لإنقاذ الاتفاق.

المصدر: RT

 

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