أفاد مراسلنا في إيران بأن القوات البحرية في الحرس الثوري استلمت أسلحة جديدة لمواجهة الهجمات المحتملة بالأسلحة الكيميائية والجرثومية والإشعاعية.

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وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، خلال كلمة له اليوم الاثنين في شيراز بجنوبي إيران: "تلقت قوات الحرس الثوري الإيراني معدات دفاع حربية حديثة، بما في ذلك الأجهزة المستخدمة للكشف، والحد من التلوث، والحماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية".

وتابع تنكسيري: "إيران واحدة من أكبر ضحايا الأسلحة الكيميائية .. العديد من الجنود والمدنيين الإيرانيين في المناطق الحدودية قتلوا أو أصيبوا بسبب الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام البعث العراقي في الحرب ضد إيران في الثمانينات".

وافتتحت وزارة الدفاع معرضا في شيراز لعرض (الآليات) الإيرانية المستخدمة للدفاع في ظروف "الحرب الحديثة".

ولفت تنكسيري إلى أن "منتجات هذا المعرض هي حصيلة لجهود خبراء البلاد، خاصة الشباب الملتزم والثوري، وإننا فخورون بأن معدات القوة البحرية للحرس الثوري، من القطع البحرية حتى المعدات الصاروخية، مصنعة محليا وعلى يد الشباب الثوري والمؤمن والمتخصص والكفؤ وسنستخدم هذه المعدات الجديدة في البر والبحر".

المصدر: تسنيم