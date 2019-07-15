قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، إن الاتفاق حول برنامج إيران النووي كان له الأثر الإيجابي في تقارب العلاقات بين إسرائيل والدول العربية،

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وأضاف نتنياهو خلال لقائه مع طلاب كلية ما يسمى "الأمن القومي" الإسرائيلي: "الشيء الإيجابي الوحيد الذي أعطاه الاتفاق النووي الفظيع هو التقارب القوي والمتواصل بيننا وبين دول عربية رئيسية".

وتابع نتنياهو قائلا، "إيران تقول ببساطة سندمركم وسنقوم بذلك قبل كل شيء من خلال الأسلحة النووية. كان يجب علي أن أكافح بمفردي من أجل منع الاتفاق النووي. كان يجب علي أن أكافح جميع الدول العظمى والرئيس الأمريكي، وذهبت إلى الكونغرس الأمريكي".

وأوضح نتنياهو بالقول: " لقد اعتقدت بأن هذا الاتفاق يمهد لإيران لا الطريق أمام امتلاك الترسانة النووية فحسب، بل وسيوفر لها مئات المليارات من الدولارات التي لا تصرف داخل إيران، بل على الإمبراطورية الإيرانية. واليوم تستطيعون أن تحكموا إذا كنا على حق أم لا. إذا يجب أولا صد ذلك".

وختم نتنياهو بالقول "في الفترة الراهنة الجيش الوحيد في العالم الذي يحارب إيران هو جيش إسرائيل".

المصدر: وكالات