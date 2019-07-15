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استمرار توريد منظومة "إس-400" إلى تركيا لليوم الرابع على التوالي

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استمرار توريد منظومة
Reuters
أنقرة، 12 يوليو 2019
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أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بوصول طائرة شحن روسية ثامنة محملة بأجزاء من منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "لا يزال توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا مستمرا. وبهذا الصدد هبطت الطائرة الثامنة في  قاعدة "أكينجي" بضواحي أنقرة".

وانطلق توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا على شكل دفعات يوم الجمعة الماضي.

ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، الصفقة مع روسيا حول توريد "إس-400" بأنها أهم اتفاق في تاريخ تركيا الحديثة، مفيدا بأن عملية توريد أنظمة الدفاع الجوي الروسية إلى تركيا قد ينتهي بحلول أبريل عام 2020.

المصدر: تاس

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