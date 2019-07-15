نتنياهو يعين مدافعا عن حقوق المثليين متحدثا باسمه للإعلام الأجنبي خلفا لمتهم بالتحرش

عين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولا مختصا بالدفاع عن حقوق المثليين، متحدثا جديدا باسمه للإعلام الأجنبي، بعد أشهر من استقالة سلفه بسبب اتهامه بمخالفات جنسية.

وأعلن نتنياهو في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد عن تعيينه، إيفان كوهين، بالمنصب الذي ظل شاغرا منذ سبتمبر العام الماضي.

ويعمل كوهين (51 عاما) مدرسا للعلوم اللغوية في جامعة تل أبيب التي تخرج فيها، وهو ولد في جنوب إفريقيا وهاجر مع ذويه إلى إسرائيل عندما كان في سن تسعة أعوام.

وأعار نتنياهو في تغريدته اهتماما خاصا إلى أن كوهين هو مؤسس تجمع مختص بحقوق المثليين جنسيا في حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء.

מיניתי את ד״ר אוון כהן לתפקיד היועץ לתקשורת הבינלאומית. אוון איש מוכשר והוא ייסד את התא הגאה בליכוד. משימות גדולות בפנינו למען ההסברה הישראלית. בהצלחה! pic.twitter.com/nQRaXvMDCQ — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 14, 2019

كما يعرف كوهين كمؤسس ومدير نادي تل أبيب للعبة "سكرابل" وشارك في بعض المسابقات الدولية لهذه اللعبة، لكن لم يُعرف شيء عن تجربته السابقة على صعيد الدبلوماسية الدولية.

وجاء ذلك بعد نحو شهر من تعيين نتنياهو المثلي أمير أوحانا وزيرا للعدل في حكومته.

وأجبر سلف كوهين، ديفين كيس، على ترك العمل في منصبه في سبتمبر الماضي، واستقال رسميا في ديسمبر، بعد ورود تقرير إعلامي تضمن اتهامه من قبل عشرات النساء بالتحرش بهن جنسيا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل