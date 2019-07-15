فرنسا تطالب الأوروبيين بموقف موحد بخصوص الملف النووي الإيراني

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الاثنين، أوروبا لإظهار موقف موحد في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

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ودعا لودريان من بروكسل طهران، إلى إلغاء قرارها بعدم الامتثال لأجزاء من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في العام 2015.

ورأى لودريان، أن قرار إيران خفض التزاماتها بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، هو "استجابة سيئة لقرار سيئ".

من جهة أخرى، أكدت إيران اليوم أنها ستعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل 4 أعوام، إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها بموجب الاتفاق خلال مهلة الشهرين التي منحتها طهران لها.

وأضاف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن "الهدف من قرارنا بتقليص التزاماتنا النووية، هو أن تعود أطراف الاتفاق النووي للعمل وفق مسؤولياتها"، موضحا أن "ما تفعله إيران نحو تعزيز قدراتها النووية يأتي ضمن إطار الاتفاق النووي".

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات على طهران، ما دفع طهران إلى دعوة الأطراف الأوروبيين الموقعين على الاتفاق إلى الالتزام بتعهداتهم، فيما خفضت في المقابل التزاماتها بموجبه.

المصدر: رويترز