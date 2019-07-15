ترودو يعزي عائلة صحفية كندية من أصل صومالي قضت في هجوم كيسمايو

دان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو "الهجوم الإرهابي البغيض" في الصومال، الذي أودى بحياة 26 شخصا على الأقل، بينهم صحفية كندية من أصل صومالي.

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وقدم ترودو يوم الأحد، تعازيه "باسم جميع الكنديين" إلى عائلة "هودان نالاييه، الصحفية الكندية الصومالية التي قتلت مع زوجها فريد"، في الهجوم الذي شنه متشددون إسلاميون من "حركة الشباب" على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية.

وأشار ترودو إلى أن "نالاييه سلطت الضوء على قصص صومالية إيجابية ومحفزة. وأظهر عملها كيف أن حرية الصحافة تقدم لنا آفاقا أوسع وتشجع التنوع والتكامل"، مضيفا أن، "كندا والمجتمعات الصومالية والأوساط الصحفية في العالم تبكي خسارتها".

ودان ترودو هذا "الهجوم الإرهابي البغيض"، مشددا على ضرورة "حماية حرية الصحافة التي تعزز مجتمعاتنا وتسمح للديموقراطية بالازدهار".

وأعرب وزير الهجرة الكندي، أحمد حسين، وهو من أصول صومالية أيضا، يوم السبت عن أسفه لفقدان نالاييه، مشيدا بدورها في إبراز مساهمة الجالية الصومالية في المجتمع الكندي.

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وانتهى الهجوم صباح السبت عقب محاصرة دامت حوالي 12 ساعة، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: وكالات