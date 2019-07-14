اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بدفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للانسحاب من الاتفاق النووي.

وأوضح روحاني، خلال اجتماع لمجلس الإدارة والتخطيط لمحافظة خراسان الشمالية قائلا: "الكيان الصهيوني والخبيث نتنياهو شخصيا، أعلنا مرتين القيام بممارسة ضغط على ترامب لدفعه إلى الخروج من الاتفاق النووي وكذلك، ولي العهد السعودي قال أيضا إنه ضغط على ترامب ودفعه لسحب أمريكا من الصفقة".

واعتبر روحاني أن الولايات المتحدة فشلت في جميع مساعيها ضد إيران، سواء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحكمة لاهاي ومعاهدة وارسو أو في المجالات الأخرى، مشددا على أن هذا "انتصار كبير للشعب الإيراني، وأضاف: "نحن تمكننا من استعراض قوتنا في الميادين الكبيرة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم 8 مايو 2018، عن سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم عام 2015 بين الجمهورية الإسلامية من جهة والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، ووصف مرارا هذه الصفقة بالهائلة، فيما أعاد لاحقة فرض العقوبات الاقتصادية على الطرف الإيراني وقام بتطبيق إجراءات تقييدية موجعة جديدة، مما تسبب في توتر كبير بين البلدين تصاعد مع تشدد لهجتهما العسكرية وتبادلهما اتهامات بالإرهاب.

وأعلنت السعودية وإسرائيل، اللتان لا تقيمان أي علاقات رسمية، مرارا، دعمهما لنهج ترامب تجاه إيران، التي تقول الدول الـ 3 إنها تدعم الإرهاب في المنطقة وتتدخل في شؤون الدول الأخرى وتقف وراء الهجمات على المنشآت النفطية في الخليج، ما تنفيه طهران قطعيا.

المصدر: فارس + وكالات