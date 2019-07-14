مصرع 9 أشخاص جراء تحطم طائرة رياضية شمال السويد

لقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، نتيجة تحطم طائرة رياضية في منطقة تقع شمال السويد، حسبما أوردت السلطات المحلية.

وجاء في بيان نشرته سلطات محافظة وستربوتن أن "جميع الركاب لقوا حتفهم وتم إبلاغ ذويهم بذلك".

وأشارت خدمات الإسعاف المحلية إلى أن هواة قفز بالمظلات كانوا على متن الطائرة.

ونقلت إذاعة "Sveriges Radio" عن خدمات الإسعاف أن الحادث وقع بعد أقل من ساعة من إقلاع طائرة من طراز "GA8 Airvan"، من مطار أوميو، بعد ظهر اليوم الأحد.

ورصد تسجيل فيديو نشرته صحيفة "Aftonbladet"، لحظات سقوط الطائرة في إحدى الجزر السويدية.

وباشرت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الكارثة.



المصدر: نوفوستي