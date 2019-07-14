تضرر 19 شخصا، بينهم سياح، نتيجة سقوط غصن من شجرة عمرها 500 سنة في أراضي قصر الملوك بمدينة شكي بأذربيجان، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي"، اليوم الأحد.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الأذربيجانية أن 19 شخصا طلبوا العلاج من جراء الحادث، تم وضع اثنين منهم فى المستشفى، فيما تلقى الآخرون الخدمات الطبية الأولية اللازمة في مكان الحادث.

كما ذكرت الوزارة أن من بين الجرحى مواطنين روسيين وخمسة سوريين، مضيفة أن حالتهم مستقرة. وأشارت الوزارة أيضا إلى أن حالة أربعة من الجرحى حرجة وسيتم نقلهم إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، إذا لزم الأمر.

ويعد قصر الملوك في شكي، الذي شيد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، من أبرز المواقع السياحية في أذربيجان. وأدرج الجزء القديم من مدينة شكي والقصر نفسه في قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

المصدر: نوفوستي