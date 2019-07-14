قال وزير التعليم الإسرائيلي الجديد، رافي بيريتز، السبت إنه "من الممكن" إخضاع المثليين لعلاج يغير توجهاتهم الجنسية، مؤكدا أنه مارس هذا النوع من العلاج في الماضي.

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وأكد بيريتز في مقابلة مع القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أنه كان يتعامل بلطف وتفهم مع الطلاب الذين يبوحون له بأنهم مثليون، مضيفا "كنت أعانقهم وأقول لهم أشياء جميلة".

وتابع بالقول: "أؤكد لكم أن معارفي في مجال التعليم عميقة جدا، ولقد مارسته (علاج تحويل المثليين) سابقا".

من جهته، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات بيريتز بـ "غير المقبولة ولا تعكس مواقف حكومتي"، مضيفا أنه تحدث مع وزيره بعد المقابلة وقام الأخير "بتوضيح تعليقاته والتأكيد على أن المدارس الإسرائيلية ستستقبل أبناء وبنات إسرائيل بغض النظر عن توجهاتهم الجنسية".

وعلق بيريتز في وقت لاحق على اللغط الذي أثارته تصريحاته قائلا "لم أقل إنه يجب إخضاع أي فتى أو فتاة لعلاج تغيير توجهاتهم الجنسية، ولكن ما قصدته هو أنني طوال سنوات عملي في مجال التعليم قابلت طلابا كانوا يشعرون بالأسى تجاه ميولهم الجنسية واختاروا أن يساعدهم مختصون لتحويل ميولهم".

المصدر: "هآرتس"