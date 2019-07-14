دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المواطنين إلى توخي الحذر بسبب احتمال حدوث فيضانات خطيرة في ولاية لويزيانا ومنطقة ساحل الخليج الأمريكي، جنوب البلاد.

A big risk of major flooding in large parts of Louisiana and all across the Gulf Coast. Please be very careful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٤ يوليو ٢٠١٩

وكتب ترامب في أول تغريدة نشرها، اليوم الأحد، على حسابه في "تويتر": "خطر كبير لوقوع فيضانات غامرة في مناطق شاسعة من (ولاية) لويزيانا وبطول منطقة ساحل الخليج. يرجى توخي الحذر الشديد!".

فيما أفاد المركز الوطني الأمريكي لرصد العواصف بأن إعصار "باري" يتحرك ببطء عبر وسط غرب ولاية لويزيانا.

المصدر: RT + رويترز