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إعصار "باري".. ترامب يدعو المواطنين لتوخي الحذر الشديد

أخبار العالم

إعصار
Reuters Jonathan Bachman
مارة في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا
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دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المواطنين إلى توخي الحذر بسبب احتمال حدوث فيضانات خطيرة في ولاية لويزيانا ومنطقة ساحل الخليج الأمريكي، جنوب البلاد.

وكتب ترامب في أول تغريدة نشرها، اليوم الأحد، على حسابه في "تويتر": "خطر كبير لوقوع فيضانات غامرة في مناطق شاسعة من (ولاية) لويزيانا وبطول منطقة ساحل الخليج. يرجى توخي الحذر الشديد!".

فيما أفاد المركز الوطني الأمريكي لرصد العواصف بأن إعصار "باري" يتحرك ببطء عبر وسط غرب ولاية لويزيانا.

المصدر: RT + رويترز

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