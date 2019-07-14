أدرعي يعيد نشر تغريدة ضد نصر الله لأمير سعودي والأخير يوجه له ردا لاذعا

وجه الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، انتقادات للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بعد أن أعاد الأخير نشر تغريدته ضد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

إقرأ المزيد

وذكر الأمير السعودي أمس السبت على حسابه في "تويتر" أنه تابع جزءا من المقابلة الأخيرة لنصر الله التي بثتها قناة "المنار" اللبنانية، وأعار اهتمامه إلى رد الأمين العام لـ"حزب الله" على تهديد إسرائيل بإعادة لبنان 50 سنة للوراء والذي قال فيه نصر الله مازحا: "ياريت يعيدونا 50 سنة لورا كان عنّا كهربا ومي وشوارعنا نظيفة".

وتابع الأمير السعودي تعليقا على تصريح نصر الله هذا: "ملاحظة نسيها أمين الحزب: قبل 50 سنة لم يكن لحزبه وجود".

تابعت جزءًا من لقاء حسن نصر الله البارحة ولفت نظري إجابة له عن تهديد اسرائيل بإعادة لبنان 50 سنة للوراء :-

الشعب اللبناني صاحب نكتة وبيقول (ياريت يعيدونا 50 سنة لورا كان عنّا كهربا ومي وشوارعنا نظيفة..)وضحك مبتهجًا..

ملاحظة نسيها أمين الحزب :- قبل 50 سنة لم يكن لحزبه وجود..! — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) July 13, 2019

وأعاد أدرعي، المتحدث الناطق باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي، نشر هذه التغريدة على حسابه في "تويتر" ووصف "حزب الله" بأنه "تنظيم إرهابي يعيش أسوأ أزمة اقتصادية وإفلاس أخلاقي في تاريخه".

لكن الأمير السعودي أعرب عن احتجاجه إزاء استغلال المتحدث الإسرائيلي لتغريدته، وقال في تغريدة منفصلة مخاطبا أدرعي والإسرائيليين عموما على ما يبدو: "لا أحب حسن نصر الله، وأنا ضد سياساته الحالية تماما.. ولكن مشاعري تجاهكم أسوأ من مشاعري تجاهه.. طالما بقيتم محتلين للأراضي العربية وطالما لم تحل قضية فلسطين وتقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.. يقال: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.. ويصح أن يقال أيضا: الاتفاق في رأي لا يفسد للكره قضية!.."

لا أحب حسن نصر الله وأنا ضد سياساته الحالية تمامًا..ولكن مشاعري تجاهكم أسوأ من مشاعري تجاهه..طالما بقيتم محتلين للأراضي العربية وطالما لم تحل قضية فلسطين وتقوم دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.، — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) July 13, 2019

المصدر: RT