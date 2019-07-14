قال مسؤولون إن حي مانهاتن بنيويورك شهد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع مساء السبت حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 40 ألف شخص، عقب انفجار، على ما يبدو، محول في المنطقة.

وتحدث شاهد عيان عن سماع دوي انفجار في نحو الساعة السابعة مساء(23:00 بتوقيت غرينتش)، وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بنيويورك إن رجال الإطفاء موجودون في موقع حريق شب بمحول.

وأوضحت إدارة الإطفاء على "تويتر" بأن "الأفراد يستجيبون للعديد من البلاغات عن أشخاص علقوا داخل المصاعد الكهربائية، ولكن لم يتم الإبلاغ حاليا عن حدوث إصابات".

من جهتها، أفادت شركة كون إيدسون للكهرباء بأنها تعمل على إعادة الكهرباء لاثنين وأربعين ألف مشترك.

Reuters

#Manhattan#NYC ce soir! Les lampadaires et les feux de circulation éteints. Plusieurs stations de métro sans électricité. Les gens bloqués dans les ascenseurs de l'Upper West Side. Des milliers de touristes déboussolés. pic.twitter.com/Eyocwg0HMJ — Ⓝ ⓂⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) 13 juillet 2019

وذكرت شبكة مترو أنفاق نيويورك إنها تعمل مع شركة الكهرباء، وأن انقطاع الكهرباء أثر على ميدتاون وأبر وست سايد.

وقالت على "تويتر إن "عدة محطات للمترو غدت بلا كهرباء حاليا، وكل القطارات تتجاوزها" دون أن تتوقف فيها.

ولم تسمح مسارح برودواي بدخول المتفرجين، وامتلأت الشوارع بحاملي التذاكر الواقفين في الانتظار.

وفي محاولة للتخفيف عن الزبائن قام فريق عمل إحدى المسرحيات الموسيقية بأداء أغنية أمام بوابة المسرح.

Le moment où la lumière revient à Manhattan. Oui l’Américain est très expressif... 😏

Via @NBCNewYork#blackout#newyork

pic.twitter.com/UdQiLrathQ — Cédric Faiche (@cedricfaiche) 14 juillet 2019

المصدر: رويترز