زعيم المعارضة التركية: شراء "إس-400" حق بلادنا السيادي

رفض زعيم المعارضة التركية ممارسة مجلس الشيوخ الأمريكي الضغط على الرئيس، دونالد ترامب، لحمله على فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب شرائها منظومات "إس-400" الدفاعية الروسية.

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وفي تصريحات صحفية، اليوم السبت، دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (وهو أبرز الأحزاب المعارضة في تركيا)، كمال قليجدار أوغلو، أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى النظر أولا إلى طبيعة موقع تركيا الجيوسياسي.

وقال قليجدار أوغلو، الذي تحدث على هامش افتتاح حديقة في أنقرة: "المنطقة التي تقع فيها تركيا هي منطقة استراتيجية، وتركيا موجودة داخل دائرة من النار، وهي مضطرة لضمان أمنها داخل وخارج الحدود، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد".

وأوضح أنه من الطبيعي أن تبحث تركيا عن بدائل من أجل ضمان أمنها، إذا كانت الولايات المتحدة لم تلب طلبها لشراء منظومة "باتريوت" سابقا.

وشدّد زعيم الحزب المعارض على أن "الضغوط" التي يمارسها مجلس الشيوخ الأمريكي والمؤسسات السياسية الأخرى على رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، للضغط على تركيا، بسبب عقدها صفقة "إس-400" مع روسيا، "هي تصرفات غير صحيحة".

وأردف قائلا: "تركيا ستمضي في طريقها، وستضمن أمنها لأن هذا الأمر هو من حقوقها السيادية".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الروسية، إلى البلاد، لليوم الثاني على التوالي.

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وأمس الجمعة، وقع عدد من السيناتورات الأمريكيين بيانا دعوا فيه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات بحق أنقرة بسبب اقتنائها منظومات الدفاع الجوي الروسية، وذلك وفقا لـ "قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات".

جاء ذلك بعد إعلان الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومات "إس-400" الروسية إلى قاعدة "مرتد" الجوية في أنقرة.

من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية روسية إن عملية تسليم المنظومات المذكورة إلى تركيا ستتم على ثلاث دفعات، الأولى والثانية جوا، والثالثة بحرا.

لمصدر: الأناضول