الألمان يبدون رأيهم برعشات ميركل المتكررة

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة ألمانية أن غالبية المواطنين يعتقدون أن نوبات الارتعاش التي عانت منها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مؤخرا مسألة "شخصية".

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وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "Augsburger Allgemeine" أن 59 بالمئة من المستجوبين يرون في نوبات الارتعاش الثلاث التي رصدتها عدسات الكاميرات في الآونة الأخيرة أمرا شخصيا يخص المستشارة وحدها، فيما اعتبر 34 بالمئة منهم أنها مسألة تهم المواطنين أيضا.

وتتشكل الأغلبية التي رأت في نوبات ارتجاف ميركل مسألة شخصية من مناصري حزبها المحافظ، إلى جانب ديمقراطيين اجتماعيين وحماة البيئة، فيما توجد في الجانب المقابل غالبية من أنصار الأحزاب اليمينية المتطرفة الذين يرون أن مشاكل ميركل الصحية قضية تخص الصالح العام.

يذكر أن ميركل تعرضت في الأسابيع الماضية لثلاث نوبات ارتجاف أثناء استقبال رئيس الوزراء الفنلندي، وخلال مراسم تعيين وزيرة العدل الألمانية الجديدة، وقبلها عندما استقبلت الرئيس الأوكراني الجديد.

وتعد ميركل من أكثر السياسيين المؤثرين في أوروبا، وقد أعلنت أنها ستتنحى عند نهاية ولايتها الرابعة في العام 2021.

المصدر: وكالات