اقترح زعيم القبارصة الأتراك، مصطفى أكينجي، على الحكومة القبرصية اليونانية المعترف بها دوليا أن يتعاون الطرفان للتنقيب عن الغاز في جزيرة قبرص.

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ويأتي هذا الاقتراح الذي أكدت الخارجية التركية أنه قُدم عبر منظمة الأمم المتحدة، بعد تحذير الاتحاد الأوروبي من أنه سيوقف تمويل تركيا على خلفية التنقيب "غير القانوني" الذي تجريه أنقرة بحثا عن الغاز والنفط في قبرص.

وأكد بيان للخارجية التركية أن أكينجي "قدم اقتراح تعاون جديدا وشاملا أعده الطرف القبرصي التركي لنظيره القبرصي اليوناني، من أجل استكشاف واستغلال المحروقات حول جزيرة".

وينص الاقتراح على أن القبارصة الأتراك واليونانيين "شركاء متساوون على الجزيرة، ولديهم حقوق متساوية، وعليهم أن يتشاركوا المداخيل ويتعاونوا في مجال المحروقات ويستفيدوا من هذه الموارد في نفس الوقت".

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان أعلن في يونيو المنصرم أن تركيا ستواصل أعمال التنقيب شرقي المتوسط، وقال إن أبناء جلدته في شمال قبرص لهم حقوقهم شرق البحر المتوسط ولا يمكن السماح لأحد بسلبها.

وتعاني الجزيرة القبرصية منذ العام 1974 من الانقسام بين شطرين، وهما ما يسمى بـ "جمهورية شمال قبرص" التي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.

المصدر: وكالات