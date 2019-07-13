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الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار في غلاف غزة إنذار كاذب

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الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذار في غلاف غزة إنذار كاذب
Reuters
جنود من الجيش الإسرائيلي - أرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار، التي دوت اليوم السبت، في عدة مناطق بمستوطنات غلاف غزة، كانت إنذارا كاذبا.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار انطلقت في "ناحل عوز" و"كفار عزا"، بفعل إنذار كاذب.

بدورها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه لم يسمع أي انفجارات في مستوطنة "ناحل عوز"، مضيفة أن دوي صافرات الإنذار قد يكون إنذارا كاذبا.

المصدر: وكالات

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