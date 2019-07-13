وزير فرنسي مدافعا عن نفسه: أكره المأكولات البحرية وتسبب الشمبانيا لي الصداع!

أثارت تقارير إعلامية استقصائية جدلا واسعا في فرنسا، بعد أن كشفت عن حفلات بذخ بطلها وزير البيئة، فرانسوا دوروجي، قالت إنها على حساب أموال دافعي الضرائب الفرنسيين.

« Je suis très en colère contre ces mensonges. J'ai toujours été pour la transparence de la vie publique. Je crois que les transformations que j'ai engagées à l'Assemblée nationale dérangent des gens qui aujourd'hui se vengent. » @FdeRugy#BourdinDirectpic.twitter.com/wDki5oXTNd — En Marche (@enmarchefr) 12 июля 2019 г.

وذكر موقع "ميديا بارت" الاستقصائي على الإنترنت أن دوروجي وزوجته، التي تعمل صحفية في مجلة لأخبار المشاهير، استضافا حفلات عشاء شديدة البذخ، أغلبها لأصدقاء، في مقر إقامتهما الرسمي بباريس، وذلك في الفترة التي تولى فيها دوروجي رئاسة البرلمان من يونيو 2017 إلى أكتوبر 2018.

ووسط الجدل الذي أثاره هذا التقرير أكد وزير البيئة إنه لن يستقيل من منصبه، نافيا أن يكون لديه ميل نحو حياة الترف والبذخ.

وقال في حديث لقناة "بي إف إم"، إنه لا يزال يحظى بدعم الرئيس ماكرون، نافيا ارتكابه أي مخالفات، ووصف نفسه بأنه "رجل مقتصد، وحتى أنه يتأكد من إطفاء الأنوار بعد جلسات البرلمان"، التي تبقى إلى وقت متأخر من الليل.

وأكد أنه لم يطلب قط من طهاة البرلمان تقديم الجمبري. وأضاف: "لا أحبها ولا آكلها. لدي حساسية من القشريات… لا أحب المحار… وأكره الكافيار، وتسبب الشمبانيا لي الصداع".

وتابع قائلا إنه ليس خبيرا في النبيذ الفاخر، ولم يدفع في حياته أكثر من 30 يورو مقابل زجاجة نبيذ.

ونشر موقع "ميديا بارت" صورا لأطباق من الجمبري الضخمة وزجاجات من النبيذ الفاخر، التي يتخطى سعرها 500 يورو للزجاجة، في إحدى حفلات العشاء التي استضافها دوروجي، وهو ما أثار الاستياء وأطلق دعوات له للاستقالة.

وعززت هذه الأنباء من نظرة البعض إلى الحكومة بأنها منفصلة عن الشعب، في وقت يكافح فيه الرئيس إيمانويل ماكرون بالفعل ما يصفونه بأنه "رئيس الأغنياء"، بسبب سياسته المؤيدة لرجال الأعمال.

المصدر: وكالات