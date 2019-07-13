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اعتقال نحو 40 شخصا أثناء مظاهرة للمهاجرين في باريس

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اعتقال نحو 40 شخصا أثناء مظاهرة للمهاجرين في باريس
Reuters CHARLES PLATIAU
احتجاجات المهاجرين في باريس، 12 يوليو 2019
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أفادت شرطة باريس باحتجاز نحو 40 شخصا أثناء مظاهرة احتجاجية للمهاجرين، التي جرت أمس الجمعة بالقرب من "مقبرة العظماء" في باريس.

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وكتبت الشرطة على صفحتها في تويتر: "بعد تحديد الهويات الشخصية تم احتجاز 37 شخصا".

من جانبها قالت إذاعة "RFI" إن نحو 700 مهاجر محتج (المعروفون أيضا باسم "السترات السوداء") اقتحموا أمس الجمعة مبنى "مقبرة العظماء" (البانثيون) في باريس احتجاجا على ظروف "العاملين دون وثائق" في فرنسا. وطالبوا الحكومة بمنحهم الوضع الشرعي وبتوفير السكن لهم. وتم تنظيم هذه الاحتجاجات من قبل جماعة حماية حقوق المهاجرين "Chapelle Debout" التي أعلنت أنها وجهت "منذ أسابيع" رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي تضم شكاوى طالبي اللجوء في البلاد من الظروف المعيشية التي يعانون منها.

المصدر: نوفوستي

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