اتصال بين أنقرة وواشنطن بشأن "إس-400"

أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اتصالا هاتفيا مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بحث فيه حصول تركيا على أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية، نشر على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أن الجانبين بحثا "شراء تركيا للأنظمة الصاروخية بعيدة المدى بالإضافة إلى المسائل الأمنية المتعلقة بسوريا".

وأضاف البيان أن أكار أبلغ القائم بأعمال الوزير الأمريكي بأن "تركيا لا تزال تواجه تهديدات جوية وصاروخية وأن شراء أنظمة "إس-400" الدفاعية لم يكن خيارا وإنما ضرورة، وأن تركيا لا تزال تدرس المقترح بشراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي".

يتبع...